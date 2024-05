Le statue della memoria nei luoghi degli eccidi

Le statue in travertino che i dodici scultori hanno realizzato in questi giorni verranno collocate a Cavriglia, a Castelnuovo dei Sabbioni e a Meleto Valdarno, ovvero alcuni tra i luoghi nei quali si consumarono efferati eccidi che portarono via la vita a 192 civili innocenti. Tant’è che la strage di Cavriglia è la quarta su scala nazionale a livello comunale. I fatti avvennero nella prima decade di luglio di 80 anni fa quando la linea del fronte era vicino ad Arezzo e le truppe tedesche compirono una serie di eccidi della popolazione maschile. Il 4 luglio, truppe tedesche della divisione Hermann Goering colpirono Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto, Massa dei Sabbioni e S. Martino. Gli eccidi ripresero poi l’8 e l’11 luglio, con l’intenzione di colpire delle zone in cui si riteneva fossero più prossimi i partigiani. L’8 luglio, nelle frazioni di S. Pancrazio, Corneto e Poggio alle Valli, furono uccise 4 persone. L’11 luglio, a Le Matole, vennero uccisi dieci civili.

L’età delle vittime andava dai quindici agli ottanta anni. A San Martino il 4 luglio i tedeschi uccisero a colpi di baionetta presso l’aia del Neri 4 uomini. I corpi sono poi ricoperti di paglia, benzina e bruciati. Durante il pomeriggio molte case del paese sono date alle fiamme. A Meleto alle 6 e 30 i soldati iniziano il rastrellamento e concentrano 93 uomini, civili inermi, nella piazza del paese. Gli abitanti non comprendono cosa sta per accadere, pensano di essere reclutati per svolgere qualche lavoro; solo il parroco Don Fondelli capisce la drammatica situazione. Alle 10.30 gli uomini sono divisi in quattro gruppi e vengono portati verso quattro aie, del Benini, del Meacci, del Rossini e del Pecci del paese dove sono sterminati e i loro corpi dati alle fiamme. A Castelnuovo le truppe tedesche arrivano al paese alle 7. Anche qui si segue la procedura messa in atto a Meleto: gli uomini maschi vengono rastrellati e radutati in Piazza IV Novembre. Don Ferrante Bagiardi, il parroco, comprende la situazione ed offre la sua vita in cambio di quelle dei compaesani. Invano. I soldati spingono il gruppo contro il muro e fanno fuoco con due mitragliatrici. Un lungo atroce urlo si alza, soffocato dal suono della mitragliatrice. Poi silenzio; un silenzio interrotto dai colpi di pistola esplosi per uccidere i feriti.

Non è finita. I tedeschi presa della mobilia dalle case vicine, l’accatastano sopra i corpi cospargendo tutto con liquido infiammabile. Come a Meleto, anche a Castelnuovo i corpi delle vittime dell’eccidio sono bruciati. Poco dopo i soldati uccisero 2 persone, tra cui il parroco Don Ermete Morini a Massa Sabbioni. Dopo 80 anni quei caduti saranno ricordati con 12 statue ed un nuovo monumento a Meleto Valdarno in corso di costruzione.

Marco Corsi