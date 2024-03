"Le stanze dell’Opera". Cassi e Ricciarelli a scuola

Ai nastri di partenza "Le stanze dell’Opera" il nuovo programma di masterclass aperte a tutti per avvicinare chiunque lo desideri al mondo dell’opera insieme a docenti internazionali d’eccezione. Tra loro ci sarà la celebre soprano Katia Ricciarelli e la Kammersängerin dell’Opera di Stato bavarese di Monaco e dell’Opera di Stato di Vienna Vesselina Kasarov. La nuova rassegna è stata presentata alla CaMu la Casa della Musica di Arezzo che si torva nel palazzo di Fraternita in piazza Grande, da Mario Cassi, direttore artistico de Le stanze dell’opera e da Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione Guido d’Arezzo. Sarà all’insegna della classica internazionale il programma della scuola "Le stanze dell’opera" per aspiranti cantanti lirici e musicisti guidata dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, le cui attività partiranno a marzo. Attraverso masterclass pensate per un numero chiuso di partecipanti, l’obiettivo è di rendere il mondo dell’Opera accessibile a chiunque portando ad Arezzo i docenti più qualificati. A guidare il progetto è Fondazione Guido d’Arezzo. Si parte a marzo alla Casa della Musica con le masterclass del tenore Giuseppe Gipali, da domani lunedì 11 a venerdì 15 perfezionamento tecnico applicato al repertorio, della pianista ufficiale del Festival Pucciniano Silvia Gasperini, da lunedì 11 a giovedì 14 approfondimento del repertorio pucciniano riservata a maestri collaboratori e pianisti accompagnatori, per proseguire da lunedì 18 a venerdì 22 con la mezzosoprano Vesselina Kasarova, che detiene il titolo onorifico di Kammersängerin in una serie di incontri dedicati all’interpretazione e tecnica vocale mirata all’identificazione del repertorio adeguato a ciascun allievo. Dal 25 al 28 marzo ospite d’eccezione il soprano Katia Ricciarelli, conosciuta per la sua carriera internazionale e gli exploit in numerosi campi artistici oltre al canto come cinema, regia, direzione artistica, musical, fiction tv, reality, che guiderà la classe nell’interpretazione e nell’identificazione di un repertorio adatto alle diverse vocalità. Ad aprile le masterclass dell’audition planner Eleonora Pacetti, da sabato 6 a martedì 9 un’immersione sulle modalità di preparazione di audizioni e concorsi e del baritono Lucio Gallo, dal 15 al 19 viaggio da Mozart a Wagner. Conclusione con gli incontri guidati dal manager di artisti lirici Maurizio Scardovi, da martedì 28 a giovedì 30 maggio e a settembre un workshop finalizzato a selezionare gli interpreti per la messa in scena dell’Opera "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini. Iscrizioni su www.fondazioneguidodarezzo.com.

A.B.