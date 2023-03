Le scuole inclusive sono di casa in vallata

MONTEVARCHI

Valdarno sempre più terra delle scuole inclusive attraverso l’insegnamento della musica.

E’ una delle missioni della Risva, la rete che comprende 17 Istituti Comprensivi e Superiori dei due versanti della vallata. Dal 2021 ha preso il via il progetto che vede la collaborazione tra i poli dell’istruzione, capofila i Licei Giovanni da San Giovanni, e le amministrazioni comunali per sviluppare le attività musicali, artistico-espressive e al tempo stesso contrastare il disagio giovanile, prevenire la dispersione scolastica e favorire l’integrazione e il dialogo tra gli studenti. "Durante l’anno i ragazzi si sono esercitati su brani musicali e corali – ha spiegato Lucia Bacci, dirigente dei Licei – e ad aprile inizieranno nella nostra sede le prove della grande orchestra, con circa 90 strumentisti, e altrettanti coristi". Sarà presente anche un coro di bambini del "Dante Alighieri" di Cavriglia che canteranno in Lis, utilizzando le mani al posto della voce. "Con il linguaggio dei segni – ha sottolineato la preside del Comprensivo Paola Ponzuoli – si coinvolgono pure gli alunni con bisogni educativi speciali legati alla sensorialità, che proprio dalla musica rischierebbero di essere palesemente esclusi, nonostante sia un canale di comunicazione fortissimo soprattutto per i giovani". Già in calendario la data per l’evento finale, "Risva in musica sotto le stelle", che quest’anno si terrà il 17 giugno in piazza Varchi a Montevarchi. "Sono onorata di ospitare un progetto significativo per promuovere la formazione e la pratica musicale anche attraverso lezioni extrascolastiche – ha affermato il sindaco Silvia Chiassai Martini – e che rappresenta il segnale concreto di una scuola all’avanguardia che parla a tutti e si esprime con tutti i linguaggi della cultura".