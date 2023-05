Le regole e la logica del dialogo

Non è facile capire perché qualcuno si diverta solo con la musica a palla e con l’alcol, con la violenza e il vandalismo. La movida è un fenomeno complesso che non non può essere affrontato solo imponendo divieti e aumentando controlli: è chiaro però che la situazione delle ultime settimane imponeva il giro di vite che è emerso dal vertice di ieri in prefettura: è fondamentale definire cosa determina la differenza tra un’auspicabile "sana movida" e una dannosa "mala movida". Servono le regole da rispettare ma è anche necessario un percorso di dialogo tra commercianti, residenti e chi frequenta il centro. La logica dello scontro non porta da nessuna parte.

f.d’a.