Le ragazze di Ganz travolgono 4-1 il Pomigliano

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Como, il Milan ha trovato un pronto riscatto calando il poker al Puma House of Football contro il Pomigliano: 4-1 il finale del match, con il gol di Martinez tra le fila ospiti ad intervallare la doppietta di una Asllani irrefrenabile e gli acuti di Grimshaw, su calcio di rigore, e Staskova, alla sua prima gioia sotto porta con la maglia rossonera. Il Diavolo ha giocato un ottimo primo tempo, subendo solo un piccolo sbandamento dopo la rete incassata: grazie alla vittoria di ieri le ragazze di Ganz si assestano al sesto posto in classifica a quota 7 punti, in attesa di tornare in campo dopo la sosta contro la Fiorentina il 4 novembre.

Ila.Ch.