Le prove della Giostra diventano gara Bertini: "Così saranno più avvincenti"

di Sonia Fardelli

Cambiano le prove dei giostratori contro il Buratto già nel Saracino di giugno. Dopo un lungo lavoro del consigliere delegato alla Giostra Paolo Bertini insieme ai rettori, sono stati ridotti di un giorno gli allenamenti contro il Buratto con l’obiettivo di renderli più avvincenti.

"Il giorno in cui si corre la prova generale non ci saranno prove. Il giorno prima, il mercoledì a giugno e il giovedì a settembre, ci sarà invece una simulazione del Saracino. Ogni cavaliere titolare e di riserva avrà a disposizione un solo tiro. Il via lo darà il maestro di campo, ci sarà la giuria nel palco e verrà preso anche il tempo della carriera". Novità per ravvivare le carriere simulate che negli ultimi anni erano diventate troppo lunghe e rischiavano di annoiare il pubblico.

"Abbiamo cercato di accorciare gli allenamenti, togliendo un giorno di prove, e abbiamo introdotto questa simulazione per vedere di animare un po’ tutta la settimana - spiega Bertini - per questo risultato devo ringraziare i quartieri per la loro disponibilità. Sappiamo quanto è difficile introdurre novità nella Giostra. In questo caso le dirigenze dei quartieri hanno dato prova di grande maturità".

Un’altra novità riguarda la bollatura dei cavalli, che verrà fatta in forma ufficiale anche per l’edizione di giugno. "Fino a ora i cavalli da Giostra salivano sul sagrato di San Francesco solo a settembre - continua Bertini - a giugno veniva fatta una bollatura in piazza senza costumi e nessuna cerimonia. Non ci sembrava giusto. Così abbiamo deciso che il venerdì mattina, prima della Giostra di giugno, ci sarà la cerimonia ufficiale". Cambiamenti tecnici ed una promozione del Saracino che va avanti senza sosta.

"Continuiamo a promuovere la nostra manifestazione, ma il problema più grande resta quello di trovare biglietti disponibili - dice il consigliere delegato - anche per questo abbiamo creato quella sorta di Giostra simulata, per vedere di dirottare gli stranieri verso questa".

Riguardo alla consegna della lancia d’oro non è stata presa ancora una decisione ufficiale. Insieme ai quartieri l’amministrazione ha formulato due diverse ipotesi che il sindaco Alessandro Ghinelli porterà al vaglio del prefetto e del questore per vedere quale sarà la migliore anche dal punto di vista dell’ordine pubblico.