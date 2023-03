Le protesi a domicilio Rivoluzione da aprile

Rivoluzione nell’organizzazione delle protesi nell’Asl Toscana sud est. Dal mese di aprile letti, sbarre, montascale, carrozzine e tutti gli altri ausili protesici per far fronte ai bisogni terapeutici potranno essere ricevuti dai pazienti direttamente al proprio indirizzo senza più il problema del ritiro presso i magazzini delle zone distretto. Il Servizio sanitario nazionale garantisce infatti alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità le prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito

In vista dell’avvio del nuovo servizio gli uffici hanno già organizzato un sistema che permetterà agli assistiti, in possesso della prescrizione medica e dopo aver presentato la richiesta, di ricevere gli ausili gratuitamente a domicilio.

Il servizio comprende il montaggio, interventi manutentivi, la formazione all’uso per gli ausili più complessi.

Al termine dei trattamenti previsti anche il ritiro avverrà a domicilio sempre senza alcun onere a carico dei pazienti. Il servizio riguarda gli ausili assistenziali concessi in comodato d’uso con i quali l’Asl Toscana sud est garantirà al meglio la continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

"Un nuovo servizio della Asl sud est di cui siamo particolarmente fieri - ha commentato la direttrice amministrativa Antonella Valeri -, per essere più vicini a quei pazienti che devono far fronte quotidianamente a tanti altri problemi piccoli e grandi. Una nuova organizzazione che alza il livello di qualità del servizio che vuole essere una risposta concreta al bisogno dei cittadini di sentire più vicino il servizio sanitario nazionale. I pazienti che ogni anno fanno richiesta di ausili protesici sono veramente tanti e la distribuzione e consegna li raggiungerà a casa evitando scomodi viaggi che spesso rappresentano un ostacolo difficile per chi è già avanti con l’età o ha gravi problemi per spostarsi e come spesso succede a chi non ha una famiglia a cui fare riferimento".

