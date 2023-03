Le prospettive punk di Agnese Andreoni in mostra da Rosy Boa

Rosy Boa ospita fino al 22 marzo le opere di Agnese Andreoni, fotografa nata e operante ad Arezzo, la cui passione per la fotografia è nata come semplice curiosità di esplorare un mondo che le interessava. Con PP-Prospettive Punk, nell’ambito della rassegna Off#1 curata da Matilde Puleo presso la sede di Rosy Boa, Agnese Andreoni ha dato vita al secondo dei quattro appuntamenti espositivi. Dopo Trasloco di Alessandro Fiori, è la volta degli scatti dell’Andreoni, che fotografa il mondo punk, al quale sente di appartenere. Con le sue immagini cattura "distinte sfumature di suoni", oltre che variegatissime articolazioni dei corpi in movimento, facendo sì che la fotografia digitale si apra "ad una straordinaria gamma di possibilità". Agnese Andreoni racconta il mondo punk e underground italiano cercando di comunicare all’osservatore il senso di condivisione. Tema di fondo è la sincerità del racconto, basto sull’onestà intellettuale dell’artista, fedele alla composizione, alla forma, alla luce, modulata su effetti di "sottili sfumature tonali". Andreoni ascolta musica punk e la sua priorità è fotografare concerti con scenario post punk.

Liletta Fornasari