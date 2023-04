Le prenotazioni delineano per i ponti il pienone bis

La festa appena cominciata non è già finita. Almeno sul filo delle prenotazioni sembra decisa a continuare. Perché il ponte intorno al 25 aprile stavolta è decisamente promettente.

Da sabato 22 aprile alla data della Liberazione già la corsa alle camere è palpabile. Siamo di fronte all’osservatorio di Booking, non inattaccabile perché legato al numero di camere che ogni albergo mette in vendita dalla piattaforma. Però indicativo. E la media di stanze libere non supera quota trenta. E siamo lì intorno anche domenica e naturalmente lunedì, alla vigilia della grande festa.

Mentre cresce il venerdì. Dati di fronte ai quali l’unico grande rammarico è che non sia stata prevista la Fiera del 25 aprile, sarebbe stato un grande volano. Sarà anche la prova del nove per gli arrivi dall’estero. Che stavolta hanno visto il maggior numero di presenze dalla Germania, seguita da francesi e statunitensi. Ma con arrivi importanti anche da Belgio e Olanda. Con gli italiani di nuovo in viaggio verso l’estero, la partita qui si giocherà sugli stranieri