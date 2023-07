Le "piazze rosse" si faranno C’è l’ok al progetto tra le polemiche

di Claudio Roselli

Via libera al piano di rigenerazione urbana a Sansepolcro, quello che prevede anche la pavimentazione in cotto di tre piazze cittadine: Torre di Berta, quella centrale; Dotti, dove si trova la chiesa dei Servi di Maria e Santa Marta, all’ingresso di Porta Romana. Insomma, le già ribattezzate "piazze rosse". Il tutto con l’annessa variante a un regolamento urbanistico che finora prevede solo la pietra, materiale storico e tradizionale che connota il centro storico biturgense. Dopo l’approfondita discussione sull’argomento, che ha caratterizzato i lavori dell’ultimo consiglio comunale, l’atto è stato approvato con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, l’astensione del consigliere Michele Gentili di "Adesso–Riformisti" e il parere contrario dei gruppi "Pd–In Comune" e "FdI-Sansepolcro Futura", con la sua esponente, Laura Chieli, che da tempo sta manifestando la sua netta contrarietà a questa soluzione e che ha dato il via alla discussione attraverso la relativa interrogazione, nella quale ha di nuovo specificato le sue perplessità e le sue critiche sulla scelta dell’amministrazione in merito a piazza Torre di Berta, nel contesto di un piano per il quale sono arrivati cinque milioni di euro dal Pnrr.

"Questa è una sorta di crociata – ha replicato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – che reca con sé un equivoco di fondo. I gusti li rispettiamo perché non tutti possono avere lo stesso parere estetico, ma parlare, come fa il consigliere Laura Chieli, di ‘non conformità’ è totalmente fuori luogo. Piazza Torre di Berta non è stata sempre pavimentata in pietra: per 40 anni è stata ricoperta di mattonelle d’asfalto, poi è arrivata la pietra, adesso siamo alle viste di una nuova soluzione. Una soluzione di qualità, attraverso l’uso di un materiale molto pregiato come il cotto di Impruneta che ci invidia tutto il mondo e che è pienamente calato e legato a un contesto rinascimentale. Tengo poi a precisare che la piazza misura 1300 metri quadrati, mentre poco più di 500 saranno pavimentati con il cotto di Impruneta".