Le pagelle delle prove Cicerchia e Scortecci la perfezione al potere Parsi e Rossi, forza 10

di Federico D’Ascoli

Alla Giostra manca un giorno e il quadro tecnico ha due colori come la lancia d’oro di Signorelli: il giallo e il blu. Anche perché si è provato meno del solito, tra nuove regole e maltempo. Poco tempo per provare partenze e traiettorie è un vantaggio di cui gode Porta Santo Spirito, talmente sicuro del suo valore da potersi concedere una Giostra simulata in relax, sui cavalli di riserva e sforando sul tempo massimo. Già perché mercoledì ha debuttato, con un ritardo fantozziano, la sfida cronometrata e misurata dalla giuria. Nell’ultimo giorno si esalta la coppia di Porta del Foro con un 5+5, mentre Porta Sant’Andrea e Porta Crucifera non centrano il pomodoro.

Analizziamo le prove con le quattro C della Giostra: cavalieri, cavalli, carriere e cartelloni.

Porta del Foro

Cavalieri 9 Cavalli 9

Carriere 8 Cartelloni 9

Davide Parsi e Francesco Rossi hanno dominato la Giostra simulata: un salto di qualità che si è notato dopo un 2022 sottotono. Il 5+5 di mercoledì è la scarica di energia che serviva a San Lorentino, nelle ultime trenta edizioni è arrivata una sola lancia. Parsi si è rivelato un cecchino, Rossi è andato in crescendo: aprire la piazza non concede la minima attenuante. Il centro l’unico obiettivo perseguibile, senza calcoli. Contro i più forti anche il 10 può non bastare. Settembre lo ha dimostrato.

Porta Santo Spirito

Cavalieri 10 Cavalli 9

Carriere 10 Cartelloni 9

In lizza sono come la squadra di calcio che trotterella in campo un quarto d’ora prima della partita mentre gli avversari devono ancora iniziare il ritiro precampionato. Tutto gira alla perfezione: nella Giostra simulata Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci sono scesi sulla lizza con cavalli di riserva. Non serviva altro, con i titolari. Giamma ha preso un 4, Elia ha spento un 5 ma con carriera lenta. Ma chi se ne importa: le stelle dei Bastioni nei primi due giorni di prova hanno fatto solo 5, uno più netto dell’altro. Per il sogno triplete può bastare.

Porta Sant’Andrea

Cavalieri 9 Cavalli 9

Carriere 8 Cartelloni 9

L’effetto Martino Gianni, generale valoroso e fortunato, si vede quando davvero conta. Per ora Tommaso Marmorini e Saverio Montini fanno un’ottima impressione: il lavoro fatto a Peneto si vede tutto nel secondo giorno di prova, ma la dote sono solo due 4 nella serata più importante. C’è stato poco tempo per assimilare fino in fondo i suggerimenti del re della piazza. Gianni deve sperare in un inciampo degli ex allievi in gialloblù per debuttare con una vittoria. Come ha sempre fatto nella sua carriera.

Porta Crucifera

Cavalieri 8 Cavalli 9

Carriere 8 Cartelloni 8

Il quadro meno chiaro della settimana arriva da Colcitrone. C’è ottimismo per l’approccio del debuttante Niccolò Paffetti. Sempre 5 nelle prime carriere di prova a parte un 4 alla simulata. Decisamente meno confortanti le prestazioni dell’altro titolare Lorenzo Vanneschi. Mai un centro in prima carriera e la carriera lenta nella simulata: da 4 a 2 il suo punteggio ufficiale. L’ultimo posto consente di sfruttare gli errori degli avversari: è un vantaggio da non sprecare.