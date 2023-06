Le pagelle dei cavalieri Montini da dieci e lode La frenata di Scortecci Parsi-Rossi cuore e rabbia

Saverio Montini

10

Trova la notte più bella della sua breve carriera giostresca con due 5 splendidi che schiantano la resistenza di Porta del Foro. Laboriosa ma efficace la prima partenza con Siria, poi nella seconda va tutto liscio con un altro centro da non misurare. L’inciampo al debutto è già un ricordo lontano: un esame di maturità per giostratore che sta dsimeostrando le sue qualità.

Tommaso Marmorini

9

Ha in mano il primo match point della serata ma resta prudente tra 4 e 5 e porta il suo quartiere allo spareggio. Poi, quando ha subito la possibilità di riscattarsi, con Conte Darko cancella un centro che porta la Giostra al secondo spareggio. La seconda vittoria sembra quella della consacrazione.

Davide Parsi

8

La prima carriera non gli viene come vorrebbe, appoggia il gommino sul 5 ma non lo tocca. Si riscatta allo spareggio a cui viene chiamato per primo: fa sognare il popolo della Chimera con una grande galoppata di Biancaneve prima che Montini scriva la sentenza. In grande crescita.

Francesco Rossi

8

Cercava il primo centro il piazza e lo trova nella carriera più importante, quella che dà un senso alla notte di San Lorentino. Non è arrivata la vittoria ma la strada è davvero quella giusta.

Gianmaria Scortecci

5

Sbaglia il primo tiro dopo diversi anni ma tutti i suoi quartieristi sono talmente abituati a vedergli fare 5 che festeggiano prima di essere gelati dal 2 pronuciato dall’araldo per un tiro che finisce troppo a sinistra. Una blackout che non cancella la classe e le vittoria di questi anni.

Elia Cicerchia

6

Tiro vicinissimo al 5 quando ormai i giochi per la Colombina sono già fatti. Vale il ragionamento di Scorteecci, una serata senza luce può capitare. Non è un dramma.

Niccolò Paffetti

6

Era al debutto e si è trovato subito il 5 di Sant’Andrea da pareggiare. Non fa nemmeno una brutta carriera ma non riesce a colpire il centro al primo tentetivo. Il suo 4 tiene in corsa Colcitrone fino all’ultimo, la stoffa c’è si rifarà.

Lorenzo Vanneschi

6

Il giostratore uscito con più ombre che luci dalle prove ha la strada obbligata sul 5 per lo spareggio a tre. Imita Paffetti e chiude in anticipo i sogni di gloria rossoverdi.

Federico D’Ascoli