Le opposizioni fanno muro "Seduta consiliare a tema"

Un consiglio comunale aperto e dedicato alla problematica dei cattivi odori. L’istanza è stata presentata dal fronte delle opposizioni: Pd, Scelgo Arezzo, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle. Un atto condiviso dalle minoranze per sollecitare al presidente del "parlamentino" Luca Stella (nella foto) la convocazione di un consiglio comunale sulla questione al centro delle polemiche e che da mesi nsta creando forti disagi ai cittadini in varie frazioni alle porte di Arezzo e in particolare nelle zone di San Zeno, Poggiola, San Giuliano, Ruscello, Battifolle, Olmo, con "sconfinamenti" anche in città.

E a tale proposito sono citate via Romana e Pescaiola. Da più di un anno le segnalazioni di forte odore di immondizia si rincorrono, oltre a transitare attraverso i canali ufficiali, ogni giorno vengono postati sulla pagina Facebook del gruppo "Comitato aretino stop puzzo". Post che spesso indicano orario e luogo; tutti parlano di "una situazione ormai insostenibile, di nottate obbligatoriamente costretti con le finestre chiuse per non far entrare l’odore acre. E ancora bruciori alla gola e agli occhi, di sagre paesane dalle quali in molti sui social, testimoniano, di essere fuggiti per via delll’aria irrespirabile". L’argomento è stato anche oggetto di discussone in consiglio comunale e recentemente anche Aisa si è fatta sentire, rispondendo alle "accuse" dei cittadini e spiegando che "verranno ulteriormente potenziati i biofiltri per investimenti complessivi di circa 1,2 milioni per abbassare ulteriormente il carico odorigeno anche se esso è già ben inferiore ai limiti di legge". Ma il problema, a detta dei residenti, continua. Oggi le opposizioni raccolgono le lamentele dei cittadini e chiedono un confronto aperto con la maggioranza che governa la città.

Nell’avanzare l’istanza, Pd, Scelgo Arezzo, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle, reputano che per una seduta consiliare monotematica "sia da prediligere un orario serale, con inizio alle 18,30 o alle 21, per garantire la presenza di tutti, e il trasferimento in loco. Per l’occasione, da palazzo comunale al centro di aggregazione sociale a Ponte a Chiani, in modo da favorire la partecipazione dei cittadini". Appuntamento al quale i residenti, che da mesilamentano disagi e rinnovano le segnalazioni, non potranno mancare.

Gaia Papi