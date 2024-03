Le mosse per rilanciare Villa Severi. Sarà modello di innovazione sociale

AREZZO

Il mantenimento dello status quo come avvenuto finora, o l’apertura di un percorso collaborativo e partecipativo condiviso tra amministrazioni, Cas e associazioni finalizzato a fare dell’area di Villa Severi un modello di innovazione sociale. Nell’incontro (nella foto), che si è tenuto ieri, tra il vice sindaco Lucia Tanti, gli assessori Alessandro Casi e Federico Scapecchi, i rappresentanti del Cas di Villa Severi e del comitato che ha promosso la raccolta firme sul futuro del parco di Villa Severi, oltre che la Provincia, è stata condivisa l’opportunità di procedere ad un percorso collaborativo, partendo dal mantenimento delle attuali condizioni per valutare step successivi verso la realizzazione di questo progetto. Molti gli argomenti trattati e condivisi, in particolare si è parlato sia dei lavori di manutenzione già svolti dalla Provincia che di quelli di manutenzione e riqualificazione che l’assessore Casi ha già in parte realizzato e che verranno completati entro l’estate anche con l’aggiunta di nuovi giochi per bambini ed è stata definita l’identificazione urbanistica del parcheggio che oltre a restare tale sarà messo in sicurezza nella sua funzione.

Da parte dell’Amministrazione sono poi state proposte nuove progettualità per l’area sportiva al fin di renderla un vero e proprio modello di innovazione sociale e questo con la collaborazione di tutte le forze in campo. Il Comune è infatti disponibile ad arricchire il Cas di Villa Severi della pertinenza dell’area sportiva ipotizzando una gestione condivisa dal forte valore sociale che permetta di raggiungere ugualmente l’obiettivo di valorizzazione dell’area sportiva ipotizzato in partenza. Il prossimo per il 3 maggio.

Gaia Papi