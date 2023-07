Le Mezze Stagioni Svaniscono, L'Estate Sembra Un Sogno Lontano nelle Alpi

Non esistono più le mezze stagioni. Una delle grandi certezze in ascensore (di che parli sennò tra un piano e l’altro?) non immaginavi potesse essere anche una variabile economica. Gli acquazzoni costanti pesano sulla bilancia come un cocomero: piove, la gente non compra i bermuda o le gonne corte. E quando si decide iniziano i saldi e il prezzo va a picco. Chi non salda rovinato è ma anche se saldi le cose non vanno troppo meglio, vendi a meno di quanto non avresti potuto o voluto. Va un po’ meglio ai clienti, che se non altro possono riempire la valigia per il mare spendendo qualche euro in meno. Ma ci vorrà la valigia? Le ferie sono ormai dal venerdì sera alla domenica, lunedì si rientra. Le mezze stagioni non esistono più. Ma l’estate chi l’ha vista?

