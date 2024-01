Le meraviglie della natura nei "Giovedì con il Cai"

Il 2024 del Cai la sezione aretina del Club alpino italiano, inizia con tanti appuntamenti in calendario. "A tutti i Soci e non, siamo lieti di invitarvi al primo dei nuovi appuntamenti promossi dalla Sezione – dice il Cai - Da quest’anno ogni secondo giovedì del mese sarà un "Giovedì con il Cai - Conversazioni su montagna, natura e ambiente": un appuntamento fisso aperto anche ai non Soci durante il quale avremo l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo, sognare a occhi aperti con le immagini di viaggio, confrontarci su temi legati ai vari ecosistemi e molto altro ancora!".

Si parte questa sera giovedì 11 gennaio alle ore 21:00 presso la sede di via Fabio Filzi 28/2 ad Arezzo per la prima serata, promossa dal Comitato Scientifico e dedicata alle meraviglie della natura, durante la quale i Dottori Forestali Fulvio Ducci e Amedeo Bigazzi ci parleranno dello stretto legame tra foreste e acqua.

"In continuità con gli eventi proposti nel 2023 dal Comitato Scientifico della Sezione, questo appuntamento intende avvicinare ancora di più il nostro sguardo alla bellezza di ciò che ci circonda in modo consapevole. Non mancate!".