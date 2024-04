"Le meraviglie". Cartina dei ragazzi

Si chiama "Le meraviglie di Castiglion Fiorentino" ed è il nome che il consiglio comunale dei Ragazzi ha dato alla cartina del comune di Castiglion Fiorentino rielaborata attraverso delle illustrazioni realizzate da loro stessi. "Abbiamo deciso di creare una mappa rivolta ai bambini che verranno in visita nel nostro paese – spiega il sindaco junior Andrea Pierozzi – siamo partiti da uno studio dettagliato delle mappe già esistenti per poter prendere spunto e avere delle idee". La mappa rappresenta, come detto, Castiglion Fiorentino dove sono stati evidenziati i monumenti, i parchi, i simboli dei terzieri come le due porte, Romana e Fiorentina, e la Torre del Cassero con i relativi stemmi oltre agli impianti sportivi. "Volevamo anche creare un personaggio: la scelta è ricaduta sul nostro patrono, San Michele Arcangelo".