Le liste civiche sangiovannesi attaccano il Pd. “Ha distrutto il nostro ospedale”

Arezzo, 09 novembre 2023 – "Il Partito Democratico ha distrutto la sanità del Valdarno e oggi ce lo ricorda". Non usano i giri di parole le liste civiche sangiovannesi nel commentare una mozione presentata oggi in consiglio comunale dal Pd. Una “mozione di solidarietà” al Sindaco Vadi per il nuovo ruolo di presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno. Ruolo che prevede una autorità nel controllo ed indirizzo sulla sanità comprensoriale. "È già curioso che si debba fare una mozione per solidarietà, il sindaco ha forse accettato obtorto collo questo ruolo? - hanno chiesto i civici - Viene da pensare proprio di sì. Valentina Vadi si è infatti distinta negli annunci, per non aver mosso un dito né come sindaco né come consigliere regionale in azioni concrete per riqualificare il presidio di Santa Maria della Gruccia. Anzi, in consiglio regionale è stata membro di quella maggioranza che a colpi di disposizioni ha affossato la Sanità territoriale".

"Oggi- ha aggiunto il gruppo di minoranza – abbiamo presentato in consiglio una lista di quelle criticità che loro stessi hanno creato e che hanno affossato il nostro ospedale. E su queste vorrebbero anche la nostra solidarietà per essersi accorti che hanno distrutto tutto. Le criticità ormai decennali che affliggono la sanità del Valdarno e in modo particolare il depauperamento del monoblocco ospedaliero della Gruccia, ridotto alla stregua di un poliambulatorio e spogliato costantemente delle necessarie specializzazioni, hanno però precise responsabilità e l’attuale sindaco Valentina Vadi non ne è certo esente. Forse chiede solidarietà per portarne il peso collettivamente? - hanno concluso le liste civiche - Ci sarebbe da ridere, se non fosse una tragedia".

Il tema della sanità è tra i più sentiti e spesso ha animato le sedute dei consigli comunali. Lo scorso mese di ottobre il Pd di San Giovanni ha stilato un documento unitario a difesa della sanità pubblica e ha aderito alla raccolta firme su scala nazionale, tuttora in corso, per tutelare il sistema sanitario chiedendo di rafforzarlo destinando in altra maniera le risorse del PIL. "È innegabile che il nostro sistema sanitario nazionale stia attraversando una crisi senza precedent - ha spiegato il Partito Democratico - La Costituzione italiana sancisce il diritto alla salute come un diritto fondamentale, ma questo diritto sta venendo eroso giorno dopo giorno a causa dei continui tagli ai finanziamenti e della carenza di personale sanitario".