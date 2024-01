Le grandi manovre. Meoni prova a mediare ma mette in campo la sua lista civica

di Matteo Marzotti

CORTONA

La lista civica Futuro per Cortona certamente ci sarà alla prossime elezioni amministrative. "Io come candidato? Vedremo, abbiamo una serie di incontri in programma da qui alla prossima settimana". Le parole sono quelle del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, eletto nel giugno del 2019 e quindi in scadenza per quello che è il suo primo mandato. La sua risposta si inserisce in quelle che sono le manovre del centrodestra nella città etrusca, ovviamente con l’obiettivo di provare a non presentarsi con una divisione alle urne il prossimo giugno. Ad oggi c’è una fase di stallo. Da un lato il sindaco uscente Meoni che vorrebbe ricandidarsi, appoggiato da chi nel maggio del 2019 formava la sua coalizione, ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia con l’aggiunta della lista civica Futuro per Cortona, recante nel simbolo la dicitura Meoni sindaco. Dall’altra parte però, in virtù dello strappo tra l’attuale sindaco e alcune forze politiche, c’è l’intenzione di FdI di candidare l’attuale presidente del consiglio comunale, Nicola Carini, che avrebbe già l’appoggio di Forza Italia e Noi Moderati oltre che della Lega, con il chiaro intento di non far venire meno l’unità della coalizione.

Ecco allora che per Meoni all’orizzonte - in attesa del summit con gli alleati - si profilano due strade. La prima è quella che porta ad una ricucitura dello strappo. Difficile pensare che dopo quanto accaduto tutto possa passare in cavalleria e si arrivi ad un via libera per ripresentare la stessa squadra del 2019, tuttavia mai dire mai. Una alternativa potrebbe essere quella di vedere Meoni candidato di una lista civica - che nel caso di Futuro per Cortona nel 2019 tra l’altro raccolse 1694 voti per la precisione, pari al 13,95%, seconda forza della coalizione - ma così facendo sarebbe un’azione di disturbo all’altro candidato del centrodestra, a meno che non nasca un’alleanza frutto anche di un passo indietro di uno dei protagonisti.

Di certo, sulla base delle parole del primo cittadino, Futuro per Cortona comparirà tra i simboli della scheda elettorale. Poi se Meoni sarà il candidato o meno, e se la lista sarà o meno in appoggio al candidato del centrodestra questo è da vedere. Già perchè diventa a questo punto decisivo il summit, o per meglio dire le riunioni, in calendario da qui all’inizio della prossima settimana. L’intento di tutte le parti (del centrodestra) è ovviamente quello di arrivare compatti all’appuntamento elettorale e non frammentare il possibile bottino, in termine di voti, già dal primo turno.

D’altronde una spaccatura potrebbe solamente agevolare l’attuale candidato del centrosinistra, Andrea Vignini, che dopo l’ok del Pd cerca adesso di fare quadrato con le altre forze politiche che hanno trascorso gli ultimi cinque anni all’opposizione. Grandi manovre in vista a Cortona per poter definire gli schieramenti.