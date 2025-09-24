Le grandi firme del vino. Eccellenze da tutta Italia per due giorni di eventi

di Claudio Roselli

capitale per due giorni del grande vino italiano. Con l’acronimo "B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane", va in scena la prima manifestazione enogastronomica di alto profilo promossa dal Comune e dal sindaco Fabrizio Innocenti, in collaborazione con il noto wine critic e sommelier Luca Gardini. L’appuntamento, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre, celebra uno dei grandi prodotti del nostro Paese con un format dinamico che unisce sotto lo stesso segno cultura, tradizione e buongusto. E lo farà ospitando - nel centro storico e negli spazi del Borgo Palace Hotel - dozzine di cantine italiane selezionate per qualità e rappresentatività. Sarà la prima edizione di questa manifestazione, che porterà in Valtiberina un parterre di mostri sacri del vino da tutto lo stivale, da Burlotto a Mascarello, toccando le vette altoatesine con Tramin, attraversando il centro-sud con Sassicaia, Tenuta San Guido e proseguendo fino a Villa Bucci e Marisa Cuomo. Sono alcuni nomi delle celebri cantine che calcheranno la scena, capaci di incarnare la storia e l’eccellenza della viticoltura italiana. Accanto a queste icone incontrastate, B.E.V.I., punterà i riflettori sui territori e sulle realtà vinicole emergenti come Fattoria di Grignano - Chianti Rufina D.o.c.g., Società Agricola Aliotti - Valtiberina, Podere della Civettaja - Casentino, Baldetti Winery con Consulente Enologica-Cortona Doc.

Il via all’atteso evento sarà sabato 25 ottobre con la conferenza inaugurale a Palazzo delle Laudi, sede comunale, seguita da un corteo degli sbandieratori e dei balestrieri biturgensi e dal brindisi collettivo in piazza Torre di Berta che ne sancirà ufficialmente l’inizio. Nel pomeriggio, la ex chiesa di Santa Chiara ospiterà la prima masterclass, "Vini del cuore Sommeliers A.i.s.", guidata dai professionisti dell’Associazione Italiana Sommelier. Durante tutta la giornata sarà possibile vivere l’Anteprima B.E.V.I., con aperture straordinarie dei musei e dei siti storici, percorsi enogastronomici, di arte ed artigiani, a cura dei commercianti del centro storico, raccolti sotto l’insegna "Mangia & B.E.V.I.".

La serata si concluderà con un grande convivio: nel chiostro della chiesa di San Francesco andrà in scena il "B.E.V.I. Cocktail Party", cena di benvenuto con jazz jam session e dj set, riservata a espositori, sponsor ed ospiti. Quella di domenica 26 sarà la giornata cult, interamente dedicata al B.E.V.I. Grand Tasting 2025: nelle sale del Borgo Palace Hotel, dalle 12 alle 20, tutti gli appassionati potranno degustare i vini delle cantine presenti.