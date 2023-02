Le foto di Antonella Cedro sono un’indagine sui labirinti urbani

La sensibilità di Moira Martelli, titolare del centro ottico di via San Giovanni Decollato ad Arezzo, ha fatto sì che quest’ultimo ospiti gratuitamente artisti, che possono esporre negli gli spazi e nelle vetrine, dotando in tale modo la città di un nuovo spazio espositivo. La prima ospite è Antonella Cedro (nella foto), artista già molto nota in Arezzo e non solo, pittrice e fotografa, che in questa occasione ha realizzato un’istallazione fotografica incentrata sul rapporto tra occhio e scatto fotografico in perfetta corrispondenza tematica con il luogo espositivo. Il tema di fondo della mostra intitolata Free your gaze, è lo spazio urbano, interpretato in vario modo e in linea con il significato del titolo dell’esposizione, che non per caso invita a liberare lo sguardo dentro "labirinti" urbani. Il percorso espositivo ha momenti diversi. Uno di questo è indicato appunto da Medit-azioni urbane. Sono queste opere che vogliono essere documento dell’osservazione della città, vista come un vero e proprio paesaggio urbano capace di rivelare dettagli invisibili nel quotidiano. La mostra, visitabile fino alla fine di marzo, include anche lavori pittorici di Antonella Cedro.

Liletta Fornasari