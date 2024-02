"Le Filippiche". Caccamo show sul mondo della scuola

Due milioni di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è professore o studente italiano che non rida quotidianamente con i video dell’attore comico (ed ex insegnante delle medie) Filippo Caccamo dedicati al tragicomico mondo della scuola e che non corra poi ad accaparrarsi un biglietto quando lo spettacolo della webstar arriva in città. La scena si è ripetuta all’infinito lungo tutta la penisola nel 2023, con Caccamo che ha inanellato un centinaio di sold out a teatro con lo show Tel Chi Filippo! Ora, anno nuovo, spettacolo nuovo, ed ecco al via Le Filippiche in scena ad Arezzo, al Teatro Petrarca oggi, con due repliche alle 16 e 21 (biglietti su: www.filippocaccamo.it e sui circuiti vivaticket.it, ticketone.it). Il tour di questo spettacolo (ideato, scritto e diretto da Filippo) conta già numeri impressionanti, con più di 80 date che copriranno i capoluoghi dell’intero territorio italiano. In scena vanno nuovi episodi del mondo scolastico e il punto di vista dell’ex insegnante si tinge quindi di ironia in formato monologo, per rileggere aneddoti di quotidiano delirio che si verificano ogni giorno in tutte le scuole italiane e in cui tutti possono immedesimarsi: le sofferenze di insegnati e studenti tra verifiche e interrogazioni, temi scritti in verde sui fogli a quadretti, gite, consigli di classe e collegi docenti online, la lim che non funziona.