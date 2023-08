Le ferite di un simbolo in pericolo

Non può essere un caso se l’Arezzo del centenario ha scelto l’ombra della Pieve di Santa Maria da mettere sulle maglie di color amaranto. La chiesa più amata del centro ha bisogno di interventi: sempre più urgenti, sempre meno rinviabili. L’impegno preso dal sottosegretario Vittorio Sgarbi va prese come un’ottima notizia. Il campanile dalle cento buche è l’elemento che caratterizza la vista su Arezzo. A poche decine di metri dalla Pieve sorge Palazzo Carbonati, un edificio carico di storia in completo degrado che piaceva a Confidustria Toscana per una sede che avrebbe ridato dignità e ruolo al palazzo. Una storia che si trascina da oltre dieci anni. Ma la priorità è la Pieve, simbolo di cui Arezzo non può fare a meno.

f.d’a.