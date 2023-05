Le Farmacie comunali premiano i titolari delle carte-fedeltà

Arezzo, 10 maggio 2023 – La raccolta punti 2022-2023 delle Farmacie Comunali di Arezzo volge verso la conclusione. Mercoledì 31 maggio è la data ultima in cui i titolari delle carte-fedeltà potranno richiedere i premi previsti per gli acquisti effettuati nell’ultimo anno nelle otto farmacie di città e frazioni, poi da giovedì 1 giugno il saldo verrà azzerato e l’iniziativa sarà rinnovata per altri dodici mesi fino al maggio 2024.

Questo circuito ha coinvolto oltre dodicimila cittadini che hanno sottoscritto la tessera e che saranno ora chiamati a convertire i loro punti scegliendo tra prodotti per il benessere o sconti sui parafarmaci. “Vivere Green” è il nome del catalogo di premi disponibile e scaricabile dall’apposita pagina “Carta Fedeltà” presente sul sito delle Farmacie Comunali dove ogni utente potrà conoscere il proprio saldo dei punti.

Le possibilità previste dal circuito CartaPro spaziano tra tanti oggetti di utilizzo quotidiano ispirati dalla comune matrice di ecosostenibilità e attenzione verso la salute delle persone, comprendendo soluzioni per la cura di sé, per l’attività motoria, per il tempo libero e per l’infanzia.

Un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla possibilità di richiedere sconti sull’acquisto di prodotti extra-farmaceutici, con un buono di dieci euro ogni mille punti. L’invito delle Farmacie Comunali di Arezzo, dunque, è ad approfittare dei vantaggi accumulati e a rivolgersi al personale per ottenere ulteriori informazioni, poi da giugno sarà possibile tornare a sottoscrivere gratuitamente le nuove carte-fedeltà per partecipare alla raccolta del 2023-2024.