Le farmacie comunali aprono la campagna di vaccinazione

Arezzo, 17 ottobre 2023 – Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale nelle Farmacie Comunali di Arezzo.

Le farmacie “San Giuliano” e “Mecenate” ospiteranno due sportelli dove i cittadini potranno richiedere e effettuare l’annuale somministrazione del vaccino che configura una forma di prevenzione rispetto alle più comuni patologie stagionali e che, allo stesso tempo, riduce i rischi di contagio.

La vaccinazione è prevista in forma gratuita per i cittadini con più di sessant’anni d’età, esclusi i soggetti fragili che devono rivolgersi al medico di famiglia, mentre sarà garantita a pagamento per le persone con meno di sessant’anni.

In parallelo, gli utenti con più di sessant’anni potranno sottoporsi liberamente e su richiesta, anche nella stessa seduta, a una nuova dose del vaccino anti- Covid. Il responsabile delle vaccinazioni sarà il dottor Francesco Insana che, formato per questo delicato ruolo, resterà a disposizione dell’utenza per procedere con la somministrazione e per fornire tutte le informazioni utili.

L’obiettivo prioritario delle otto Farmacie Comunali di Arezzo sarà, inoltre, di trasmettere ai cittadini l’importanza del vaccino antinfluenzale come strumento di protezione e di prevenzione con la consapevolezza che, soprattutto per le persone anziane, i virus stagionali potrebbero avere conseguenze pericolose fino al ricovero ospedaliero.

La vaccinazione diventa efficace circa due settimane dopo l’inoculazione e fornisce una copertura tra i sei e gli otto mesi per poi declinare, dunque è opportuno ripeterla ogni anno con anticipo rispetto all’effettivo momento di abbassamento delle temperature e di arrivo delle malattie.

La campagna vaccinale condotta in farmacia rappresenta un supporto all’attività del Servizio Sanitario Nazionale e dei medici di famiglia, mettendo a disposizione dei cittadini una rete diffusa sul territorio per garantire maggior prossimità, vicinanza e immediatezza.

Per accedere alle vaccinazioni è necessaria la prenotazione contattando telefonicamente le farmacie “San Giuliano” allo 0575/36.36.10 e “Mecenate” allo 0575/21.413.