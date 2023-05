Le farfalle delle diversità: continua “dialoghi sulla disabilità” nelle scuole di Bibbiena

Arezzo, 5 maggio 2023 – Continua con successo e con coraggio il bellissimo progetto “Dialoghi sulla disabilità”, promosso dalla Fondazione AliceOnlus e dal Comune di Bibbiena all’interno degli istituti comprensivi del territorio.

Alle scuole medie dell'istituto comprensivo XIII aprile di Soci, lo scorso 26 aprile, Simone Ciulli, Presidente della FondazioneAlice Onlus con Genny Ciapetti e Maurice Vaccari, hanno incontrato i ragazzi delle seconde medie protagonisti del percorso “Dialoghi sulla disabilità”. A ogni alunno e alunna è stata consegnata una farfalla di ceramica bianca.

Simone Ciulli di Fondazione AliceOnlus spiega: “Questa farfalla, filo conduttore di tutto il percorso, dovrà essere decorata e colorata liberamente. In uno degli ultimi giorni di scuola dovranno portarle per una riflessione conclusiva, perché le farfalle erano bianche e tutte uguali, ora sono tutte diverse e colorate, come le persone.

Ognuno di loro terrà la propria farfalla come ricordo di questo percorso, ma la foto di tutte le farfalle colorate verrà appesa alla parete della scuola, come esaltazione della bellezza della diversità che ci caratterizza.

L'umanità è arricchita dalla individualità differente di ciascuno, coi propri limiti e con le proprie capacità. Per questo bellissimo percorso FondazioneAlice Onlus ringrazia, per la fiducia ricevuta, l'amministrazione di Bibbiena nelle persone del Sindaco Filippo Vagnoli, dell'Assessore alla Scuola e alle Politiche dell'Educazione Francesca Nassini e della Responsabile dell'ufficio stampa del comune Rosanna Farini.

Un ringraziamento va anche al Dirigente Scolastico dell'istituto Renato Ciofi Iannitelli che ha permesso una perfetta sinergia fra il personale scolastico e il personale della Fondazione. Grazie anche agli insegnanti di sostegno che hanno coadiuvato questa impresa: Luigi Pierotti e Roberta Tosi.

Un enorme ringraziamento va a Valentina Parisi, artista fiorentina che ha creato le 70 farfalle di ceramica e che come madre di Pietro, ragazzo autistico, vive ogni giorno con amore e dedizione una lotta quotidiana a favore della dignità delle persone con disabilità. Infine l'ultimo ringraziamento, ma non per importanza, va ai ragazzi delle seconde medie che hanno deciso di aderire a questo progetto con profonda attenzione, rispetto e partecipazione.

Come adulti del domani contribuiranno sicuramente ad un mondo più giusto”. L’Assessore Francesca Nassini commenta: “Questo progetto ha rappresentato per la nostra comunità scolastica un grande passo in avanti in termini di approfondimento, di vita, di crescita umana e anche professionale.

Sono profondamente grata alla Fondazione AliceOnlus per averci prospettato questo percorso che abbiamo voluto subito far diventare realtà e credo sia stata una di quelle decisioni sagge che portano ad un cambiamento positivo anche per il futuro. Dal primo giorno della presentazione ho capito nel profondo quanto questo tipo di percorsi progettati così bene da realtà come la fondazione, portino i nostri alunni a fare qualcosa di più che una riflessione, ma a viversi nella diversità di ognuno come ricchezza e come opportunità di crescita reciproca.

La presenza costante, luminosa e generativa di Maurice e Genny ha riempito anche i silenzi di un senso nuovo e ha offerto ai nostri ragazzi un motivo di crescita personale che servirà loro per costruire una società più giusta e inclusiva”.