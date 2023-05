Le donne imprenditrici di Confcommercio parlano di economia e lavoro

Arezzo, 19 maggio 2023 – Si apre domenica 21 maggio, al palazzo di Fraternita di Arezzo, il TDLAB 2023, il forum annuale organizzato dal Gruppo Nazionale Terziario Donna Confcommercio, quest’anno dedicato a “Economia e lavoro: progetti ed azioni per le imprese e la società”. Si tratta di un evento nazionale arrivato alla sua nona edizione, concepito come uno spazio di riflessione, studio, laboratorio di idee e definizione di proposte sulle tematiche dell’imprenditoria femminile, politiche di genere e pari opportunità, e più in generale sul “fare impresa” e sul contributo che le imprese e i rappresentanti della società civile possono dare per la costruzione di una società più giusta ed equa.

Saranno giornate di lavori, non solo per le presidenti e dirigenti di Terziario Donna e per gli stakeholder del sistema confederale, ma anche per il pubblico e la stampa, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della cultura, delle imprese, di organismi ed enti nazionali ed internazionali.

Domenica 21 maggio Ore 15:45 Apre il lavori Anna Lapini, Presidente Terziario Donna Confcommercio – Imprese per l’Italia Si continuerà con l’intervento di Liletta Fornasari, Storica dell’arte, già Rettrice Fraternita dei laici di Arezzo, ed Ester Rizzo presenterà il libro “Le mille. I primati delle donne”.

Lunedi 22 maggio

Ore 10.15

Alleanza fra scuola e imprese per il lavoro

Roberto Curtolo, Ufficio Scolastico Regione Toscana; Giulia Nocchi e Claudio Sorbi,

Giuneco - Dorothy Program; Gianna Martinengo, CEO di DKTS, Digital Knowledge

Technologies Service; Presidente e Fondatrice di Women& Tech® (in collegamento);

Coordina Germana Calviello, politiche del lavoro e Welfare Confcommercio – Imprese

per l’Italia

Ore 11.30

Il turismo da un altro punto di vista

Ivana Jelinic, CEO Enit; Claudia Bugno, Fondatrice e

Managing Director di Futuritaly

Coordina Roberta Caragnano, Professoressa dell’Università LUMSA; Segretario

Generale degli stati Generali del Patrimonio Italiano

ore 15.30

Lettera ad un reato mai nato

Cinzia della Ciana, avvocato e scrittrice

Ore 15.40

Quando la violenza è economica

Ersilia Raffaelli, Consigliera nazionale D.I.R.E. Donne in Rete contro la violenza

Annamaria Lusardi, Edufin – Comitato per l’Educazione Finanziaria (in collegamento);

Stefano Delfini, Direttore Servizio Analisi Criminale Ministero dell’Interno;

Coordina: Loretta Gianni, Pronto donna Arezzo

Ore 16.45

Identità e linguaggio

Simona Cuomo e Martina Raffaglio, Professoresse di Leadership &HRM, SDA Bocconi

School of Management (in collegamento); Dalila Bachis, ricercatrice dell’Università per

Stranieri di Siena, autrice Treccani; Coordina: Caterina Calafiore, Scuola di sistema

Confcommercio

Martedì 23 maggio

Convegno

Ore 10:15

Pierluigi Rossi, Rettore della Fraternita dei Laici

Ore 10.25

Saluti istituzionali

​​Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo; Maddalena De Luca, Prefetto di Arezzo

Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana (*da confermare)

Ore 11.00

Mariano Bella, Direttore Ufficio Studi Confcommercio – Imprese per l’Italia presenta

un’analisi su demografia e occupazione femminile nel terziario di mercato.

Ore 11.20

Carlo Sangalli

Presidente nazionale Confcommercio-Imprese per l’Italia

Ore 11.40

Anna Lapini, Presidente Terziario Donna Confcommercio – Imprese per l’Italia

Ore 12.00

Donne Imprese e Società

Emanuela Spernazzati – Consulente di Carriera; Beppe Angiolini SUGAR – Presidente

Onorario Camera Italiana Buyer Moda; Stefano Zamagni Docente Economia Politica

Università di Bologna (in collegamento). Modera: Barbara Capponi, Giornalista RAI