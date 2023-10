Le donne del Pd spingono Croci: "Con lei spazio all’innovazione"

Le donne del Partito Democratico a sostegno di Barbara Croci (nella foto). La corsa alla segreteria provinciale del Partito Democratico entra nel vivo dopo il voto nei primi circoli che hanno visto partire di gran carriera l’altro candidato Ausilio. Ecco allora che le donne del Pd fanno quadrato, a partire da Donella Mattesini e Angela Lucini. "Barbara potrà portare un processo di innovazione nella segreteria" ha sottolineato a tal proposito Donella Mattesini. Croci, elemento sicuramente più vicino alla corrente Schlein, intanto a una settimana di fatto dall’appuntamento clou per la segreteria, ribadisce due concetti: la linearità con quello che è l’indirizzo del partito a livello nazionale e regionale e un rinnovamento che non deve tradursi in rottamazione.

"Porto la mia esperienza, quella di un Comune come Anghiari dove il Pd in passato aveva sempre vinto con percentuali bulgare salvo poi andare a perdere nel 2016 per pochi voti - ha ricordato Croci - fu una sconfitta dettata da un rinnovamento in cui pesarono attacchi violenti tra i diversi esponenti della stessa ala. Riguardo la mia candidatura ho visto una trasversalità nelle firme che mi sta dimostrando un grande appoggio e attenzione ai temi che interessano il territorio". Temi come il lavoro ma non solo. "Dobbiamo ritrovare battaglie comuni, da portare avanti sulla sanità ad esempio, ma anche sull’ambiente, essere quindi ancor più vicini alla gente - prosegue Croci - e soprattutto tornare a ricreare quel clima accogliente all’interno del partito. Non possiamo tornare su vecchi schemi, basta quindi a conflitti interni. Dobbiamo valorizzare le diverse esperienze delle varie anime che compongono il partito. Le donne del Partito Democratico, che ringrazio per il supporto e per appoggiare la mia candidatura in questo senso possono portare un grande contributo".