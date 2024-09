Le donne al centro della mostra di Raffaella Dorta

Milanese di nascita e altotiberina di adozione, Raffaella Dorta è la pittrice che espone fino al 20 settembre a Sansepolcro Art Gallery, la realtà espositiva creata nel settembre 2023 da Marcello Medici e Stefano Vannini nel centro storico della città pierfrancescana. Inizia il suo percorso lavorativo con il tromp l’oeil, genere pittorico che illude lo spettatore di guardare oggetti reali e tridimensionali dipinti su una parete. Si trasforma ben presto in ritrattista, parte dal realismo e approda al surrealismo per scelta di vita, dipingendo donne segnate dal tempo. La condizione femminile è al centro della ricerca di Raffaella: donne rotte, donne problematiche, ma anche donne carismatiche, passionali, con un vissuto forte e non sempre dettato dalla loro volontà. Donne comunque in rinascita, vive nonostante tutto, battagliere, che non si arrendono alle circostanze e che trovano sempre il modo per affermare la loro dignità. Donne che raccontano l’amore, l’illusione, la delusione e i tuffi al cuore, donne affamate di vita cui non è stata data nessuna possibilità se non andare avanti da sole. I lavori di Raffaella Dorta restano visibili tutti i giorni fino a venerdì 20 settembre.