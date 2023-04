Le domande di Giorgia ai vip della televisione

Sei milioni di follower destinati sicuramente a salire. Un numero impressionante, quello che dal 2020 in poi hanno ottenuto sui social e più recentemente sulla piattaforma TikTok Salvatore Roccaro e sua figlia Giorgia, abitanti a Piantravigne nel comune di Terranuova che proprio martedì sera, in una puntata de "Le Iene" su Italia Uno, hanno partecipato a un servizio di presentazione del nuovo programma "Back to School" - dove 25 volti più e meno noti della Tv sosterranno l’esame di quinta elementare - con la piccola di 7 anni intenta a interrogare, assieme ad un’altra bambina, con la complicità della iena Stefano Corti, niente meno che la maestra di turno Federica Panicucci, andata più volte in confusione al cospetto di alcune domande facili all’apparenza ma terribilmente complicate all’atto pratico. Giorgia è stata scelta dal popolare programma di Mediaset tra tantissime sue coetanee, non parteciperà direttamente ma ha avuto questa prima grande soddisfazione nel piccolo schermo che farà aumentare il suo numero di follower non soltanto su TikTok ma anche su YouTube. "Inizialmente nel 2020 - afferma Salvatore Roccaro - facevamo alcuni video di magia poi siamo passati a dei challenge con scherzi o sfide che Giorgia realizza ai miei danni. L’esperienza a Le Iene è stata grandiosa, non ha assolutamente sentito il peso di partecipare a un programma così noto". Dopo un primo approccio conoscitivo a Piantravigne col cast della trasmissione, la coppia si è poi recata a Milano nei giorni scorsi per confezionare il servizio. Per loro è un lavoro vero e proprio, Salvatore infatti aveva un’agenzia di animazione poi l’avvento del Covid ha prodotto questo grande successo.

Massimo Bagiardi