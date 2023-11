Le diverse anime del Fascismo aretino. Oggi al conferenza

Il ciclo di conferenze "Il Fascismo da movimento a regime nel territorio aretino, 1914-1926" organizzato dalla Società storica aretina prosegue oggi. Alle 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Salvatore Mannino parlerà dello scontro fra le diverse anime del Fascismo aretino. Curato da Luca Berti e patrocinato dal Comune di Arezzo, il ciclo di conferenze si propone di mettere a fuoco le drammatiche vicende che nell’arco di una dozzina di anni portarono il Fascismo a prendere il potere, con la violenza e con la connivenza delle istituzioni e dei cosiddetti "poteri forti", e ad assumere il controllo degli enti locali nel territorio aretino. Il fascismo aretino delle origini è tormentato fin dalla sua apparizione, sul finire del 1920, dalla dialettica che ben presto diventa conflitto aperto fra le sue varie anime. Una battaglia interna che può essere letta secondo diverse interpretazioni: quella di Renzo De Felice fra fascismo-movimento e fascismo-regime, quella di Antonio Gramsci fra fascismo agrario e fascismo urbano e anche alla luce della distinzione fra fascismo politico e squadrismo. Interprete del fascismo movimento è il primo segretario provinciale Alfredo Frilli, maestro e in origine socialista, come Mussolini, poi ispettore scolastico, interventista e animatore del "Fronte interno" durante la Grande Guerra.