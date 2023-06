Le colpe dei cani (e dei padroni)

Cave canem: attenti al cane. Già perché il cane, ogni cane, prima o poi morde. Si tende a etichettare alcune razze di cani come aggressive e alcune come docili. Ma è più importante educare i padroni a tenere sotto controllo i loro animali. Quello che è successo a un bambino di Sansepolcro, morso e ferito mentre andava a visitare un museo, spiega che è difficile prevedere come sarà il comportamento di un cane basandosi solo sulla razza. I bambini sono particolarmente a rischio perché possono essere più esuberanti della media e provocare una risposta naturale dell’animale a una minaccia percepita. Ma il padrone ha l’obbligo legale di gestire il comportamento dei cani. E servirebbero punizioni vere per chi non lo fa.

f.d’a.