Le cento candeline di Giuseppe Andreini: "Il segreto? Lettura e un po’ di cyclette"

Cento candeline per Giuseppe Andreini (nella foto). Aretino, classe 1923, ieri ha raggiunto l’importante traguardo circondato dall’affetto dei figli Marzia, Cinzia, Paolo e Mario, dei nipoti Marta, Marco e Francesca, del genero e delle nuore. Nato nella campagna di Frassineto, settimo di otto figli, ricorda ancora con amore e commozione la madre Marianna. Con gli amici amava giocare a calcio come terzino, poi fu iscritto nell’Arezzo come centravanti e nel 1952 ricoprì la carica di dirigente del Cavallino. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1940 al 1943, il lavoro a Passignano come metalmeccanico. Finita la guerra iniziò a lavorare nell’impresa edile di famiglia, con il padre Amedeo e il fratello Angiolo. Oggi Giuseppe è arrivato felice al traguardo dei cent’anni: ogni mattina legge i giornali, compresa La Nazione. Tra i suoi segreti che lo hanno portato a festeggiare questo stupendo traguardo? Un’ora al giorno di cyclette e tapis roulant, poi l’immancabile giro quotidiano per il centro di Arezzo.