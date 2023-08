Le cantine restano aperte Gusto dei Guidi: ultimo atto

POPPI

Le cantine storiche di uno dei borghi più belli d’Italia saranno aperte anche oggi dalle 17 con altre iniziative per dare la possibilità ai visitatori di conoscere e degustare i vini presenti – insieme alle specialità gastronomiche del Casentino – durante l’ultima giornata del Festival del vino di Poppi "Il Gusto dei Guidi". Un appuntamento che ha visto ieri mattina riunirsi tra le mura del centro storico la commissione di degustatori incaricati di decretare i vincitori dell’omonimo concorso enologico. Fin dalla sua istituzione, il concorso ha avuto l’obiettivo di promuovere e valorizzare la categoria degli Igt Rossi toscani. Nell’anno della ripartenza, tuttavia, le sue porte si sono aperte anche agli Igt Rosati di Toscana e alle bollicine prodotte con i Metodi Classico e Charmat, sempre più in primo piano nel panorama enologico del territorio. La giuria di questa edizione è stata presieduta dal Miglior Sommelier Ais Toscana Simone Vergamini e composta da Massimo Rossi (delegato Ais Arezzo), Franco Morena (delegato Ais UrbinoMontefalco), Mattia Asperti (Wine Blogger), Saverio Tizzanini (degustatore Ais), Anselmo Fantoni (degustatore Ais), Benedetta Costanzo (degustatore Ais), Giovanni Luca Lazzeroni (rappresentante Strada del Vino Terre di Aezzo), Clara Tizzanini (degustatore Ais), Umberto Trombelli (enologo), Irina Mihailenko (esperta enogastronomica), Lorenza Cerpini (giornalista di settore).

I vini della selezione finale XVI edizione: categoria IGT Toscana Rosso vincitore Tenuta di Frassineto – Maestro della Chiana 2018. Finalisti ex aequo Az. Agr. Il Sosso – Poggio Falcone 2015, Az. Agr. La Torre – Macchione 2015, Gruppo Italiano Vini, Cantina Melini – I Coltri 2020, Tenute di Fraternita – Sangiovese 2020, Az. Agr. Cincinelli – Mandorli 2018, Az. Agr. Ornina – Trigono 2018, Az. Agr. Tiberio – Tiberio 2018, Vallepicciola – Mordese 2019 Tiberio – Canaiolo 201. Categoria Igt Toscana Rosato: vincitore Cantine Terredagoli – Toscana Rosato 2022. Finalisti ex aequo Az. Agr. Il Sosso – Marì 2022, Pergentina Winery – Rosato 2022, Poggio al Vento – La Runa 2022, Tenuta di Frassineto – Syrah 2021, Categoria Metodo Classico e Charmat. Vincitore Cantina Fregnan; finalisti ex aequo Baracchi Winery – Metodo Classico Millesimato Rosato 2018; Villa la Ripa – Zeroproblemi Vallepicciola – Pievasciata Brut Tenuta di Frassineto – Metodo Classico 2018.