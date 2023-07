Le campane suoneranno per le vittime del mare L’iniziativa di Bergonzoni

Le campane del duomo di Sansepolcro suoneranno in ricordo di tutte le vittime del mare, annegate con la speranza di un futuro e di un mondo migliore. Avverrà alle 18.30 di oggi su iniziativa di Alessandro Bergonzoni, l’artista, scrittore e autore bolognese che nel 2022 si è aggiudicato il premio nazionale "Cultura della Pace-Città di Sansepolcro". La relativa associazione cittadina ha coinvolto la parrocchia della concattedrale e il Gruppo Campanari, ma anche a Bologna avverrà altrettanto: "Per non lasciare in fondo a quel Mar di Nessuno gli ennesimi annegati al largo di Pylos, che nessuna terra ritiene suoi perché fuori dalle acque territoriali – questo il commento di Bergonzoni - dove sarebbero stati trascinati appunto per scaricare ogni responsabilità ad altri lasciandoli affondare e morire (non scaricando l’imbarcazione né mettendola in sicurezza). Per sentire il suono del loro silenzio e almeno dare fiato ad un altro respiro, quello che faremo noi per loro, come fosse un unico polmone. La Sostituzione greca maltese italiana e soprattutto europea ha fatto sì che a questa strage già si sia sostituita altra attualità, avvenimenti, cronache e fatti che mettono ancor più in "fondo", nella abitudinaria scordanza di ciò che non fa più notizia, i loro corpi abissali. Per chi vuole continuare a sentire quelle vite come la propria, e percepire che i loro pensieri, volti, storie ed anime, non possono essere, almeno quelle, più soffocate. Ho pensato allora di "orchestrare" una azione artistico civile ma non meno spirituale, per silenzi e suoni. Nessuno farà discorsi, non ci sarà un palco o una manifestazione: chi vorrà e potrà, ascolterà i rintocchi per ognuno di essi, per rendere manifeste, presenti e vive in eterno, le loro esistenze in noi e almeno nell’universo". Questa iniziativa vuole essere un modo per ascoltare le parole di quanti non hanno più parole e chiedere alle varie istituzioni nazionali e europee di prendersi carico di quanti soffrono e sono costretti a migrare in cerca di un nuovo orizzonte. Evitare di girarsi dall’altra parte è uno dei modi per mantenere la dignità di esseri umani.