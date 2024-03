Le bancarelle in centro. Torna la Piazza del Gusto. Scatta l’ora del Mercatale

di Claudio Roselli

I lavori di riqualificazione sul lato principale di viale Vittorio Veneto, nell’ambito del Pnrr, finiscono con il rendere indisponibile la metà abbondante degli spazi della stessa strada, solitamente occupati dalle aziende di materiali per l’edilizia, che di conseguenza vengono a essere concentrati nel parcheggio a pagamento. Ciononostante, l’edizione 2024 delle Fiere di Mezzaquaresima a vede ridotto di poche unità il numero totale delle attività presenti, che da 250 scendono a 232.

E questa è la ripartizione: 157 posteggi per le bancarelle lungo via XX Settembre, via Matteotti, via Niccolò Aggiunti e viale Armando Diaz; 10 stand gastronomici di prodotti tipici (torneranno arrosticini e arancini assieme alla carne chianina del posto) in piazza Torre di Berta, trasformata in "Piazza del Gusto"; 9 aziende artigiane ai lati esterni dell’arco di Porta Fiorentina; 4 realtà dell’agroalimentare (il cosiddetto "Mercatale") in viale Diaz; 13 concessionarie di auto, moto e veicoli industriali in viale Veneto; 14 ditte di materiali per l’edilizia nel parcheggio sempre di viale Veneto, 16 di macchine agricole e prodotti per il giardinaggio a Porta del Ponte e infine 9 box di hobbistica e collezionismo in piazza Gramsci a Porta Romana. Prezioso, anche in questa edizione, il contributo del consorzio Terre della Valtiberina e delle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Novità di quest’anno: la modalità di assegnazione dei posteggi, per la prima volta sia in presenza che online, grazie al personale dell’ufficio Ced del Comune. Arte, musica e danza protagonisti nel week-end – venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 20 – quando saliranno sul palco nella zona, allestito nel parcheggio a pagamento di viale Veneto, le associazioni sportive e ricreative . I lavori nei parcheggi di viale Vittorio Veneto, sospesi per l’intera durata delle Fiere, non hanno fermato le esposizioni, che sono state tutte collocate nelle aree adiacenti alla zona di Porta Fiorentina. È stato creato un apposito percorso pedonale per congiungere la parte dell’area espositiva con quella dei mezzi agricoli di Porta del Ponte, dal momento che quest’anno la presenza del cantiere rompe la continuità del percorso fieristico.

Prosegue anche il luna park, già attivo da oltre due settimane e aperto tutti i giorni dalle 15 a mezzanotte sul parcheggio del palazzetto dello sport, per il divertimento di grandi e piccini con tantissime attrazioni.

Cambia per quattro giorni anche la disciplina del traffico; fermo restando che saranno vietate circolazione e sosta nelle strade che ospiteranno gli espositori, sono confermati i sensi unici già sperimentati in passato: da viale Veneto e viale Volta si procederà verso Porta Romana, così come lungo viale Barsanti e viale Pacinotti si andrà verso Porta Fiorentina. I due flussi si incontreranno nella mini-rotatoria di Porta del Ponte per confluire su via Angelo Scarpetti in uscita. Cambio di senso unico, infine, in via del Prucino e in via Santa Caterina.