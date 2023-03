Le baby gang crescono Arrestati per rapina tre fra gli accusati delle violenze in centro

di Alberto Pierini

ZO

Hanno deciso di crescere. Ma forse non proprio come i più speravano. Dalle baby gang ora si ritrovano impelagati in una rapina. Alzano l’asticella del reato. E insieme si avventurano in uno scenario decisamente più "ambizioso". Perché stavolta dai vicoli tradizionali intorno a Sant’Agostino sono passati al centro di Milano.

Sono alcuni dei protagonisti delle notti di movida aretina. E dei vari episodi che per mesi hanno terrorizzato o messo in allarme tanta gente. Tra loro, almeno a quanto filtra negli ambienti investigativi, ci sarebbe anche uno dei giovani che giravano nella cerchia intorno a Montana. Lui, il trapper protagonista di una stagione da dimenticare e che proprio in queste settimane è finito a processo.

Uno su tre, i tre che ora nella capitale economica del Paese sono accusati di rapina. La notizia, lanciata ieri dal sito web Arezzo Notizie, trova conferme sia pur non ufficiali negli ambienti investigativi.

Diverso il reato ma in sè una dinamica che ricorda da vicino atmosfere decisamente più nostrali. I fatti? Siamo alla fine di febbraio. Il tris d’assi, due ragazzi italiani di 17 e 17 anni e uno straniero di 19, prendono di mira non un coetaneo, come al solito, ma un giovane comunque poco più grande. Un ventenne, a passeggio con un amico. Rompendone la tranquillità come erano più o meno abituati a fare anche qui.

In base alle prime ricostruzioni si sono fatti sotto e giù botte e il classico scippo. Tutto per portargli via l’orologio e il portafogli. Quindi la fuga. Ma stavolta hanno trovato pane duro per i loro denti. Perché le due vittime, pur contuse e frastornate, hanno deciso di a inseguirli, lungo le strade e gli scorci più familiari di Milano. E destino ha voluto che in questa corsa da inedita riedizione di guardie e ladri, inseguito e inseguiti abbiano incrociato una Volante della polizia. Che ha capito cosa stava succedendo e si è messa a sua volta alla rincorsa del trio. Più allenati e forse più freschi li hanno bloccati in poche battute. Risultato? Semplice: arrestati. I due maggiorenni accompagnati a San Vittore e l’unico minorenne al carcere minorile di Torino.

Lì dove avranno tempo di meditare. E forse di ricordare. L’aggressione in particolare della quale erano stati accusati dalla Squadra mobile di Arezzo. ai danni di un sessantenne, messo nel mirino ai primi di dicembre in piazza Sant’Agostino. Botte, spinte, schiaffi. Che avevano mandato il malcapitato in ospedale. Un episodio che gli uomini del capo della Mobile Sergio Leo avevano risolto in poche settimane, unito ad altri di contorno, ma non troppo, sempre nelle strade del centro.,

In quel caso i denunciati erano stati sei, tutti giovanissimi anche se perfino allora non tutti minorenni. A ruota il bis, una sorta di rissa di nuovo a Sant’Agostino, con seguito di denunce. La bufera della Mobile era servita a freddare gli animi e a ridurre decisamente gli episodi più gravi. Poteva essere presa comodamente come una schiarita. Ma nessuno immaginava che il set si fosse spostato altrove.