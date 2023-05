"Le avventure di Dantino": mostra e laboratorio alla Palomar

Prosegue nella sala grande di Palomar, la casa delle culture di San Giovanni Valdarno, la mostra di tavole illustrate della giovane graphic novelist, illustratrice e graphic designer Alice Rovai dal titolo "Le avventure di Dantino".

Classe 1997, Alice Rovai ha lavorato per Rai5, animazioni per docufilm BowieNext e London Boy, regia di Rita Rocca, e cortometraggio animato "The Shadow Man" arrivato in finale al RIFF di Roma, e pubblicato per Giunti editore il suo "Pinocchio graphic novel" nel 2019.

Nel 2021 ha realizzato i disegni per la collana "Le Avventure di Dantino" della Bulgarini Editore, con testi di Silvio Biagi.

La mostra allestita alla Palomar è un modo per rendere omaggio al Sommo Poeta in modo diverso, fresco e coinvolgente attraverso simpatiche tavole colorate che ripercorrono il cammino di Dante fra inferno, purgatorio e paradiso.

A conclusione dell’esposizione ‘Le avventure di Dantino’, il prossimo sabato 13 maggio insieme a Silvio Biagi, sarà organizzato un laboratorio dedicato ai bambini.

Alle 10, a Palomar sarà allestito un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dal titolo "Disegna Dantino". Sarà presente anche Silvio Biagi, docente di italiano e latino nei licei che si occupa di formazione e di letteratura, particolarmente dell’opera di Dante e del genere fantastico. Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055 9126303. "Con vero piacere – ha detto Alice Rovai – espongo le tavole delle ‘Avventure di Dantino’, collana edita da EmmeBi Edizioni Firenze, negli spazi del Palomar di San Giovanni Valdarno. Un ambiente frequentato da giovani è il miglior luogo per il mio Dantino, versione bambina del ben noto Dante Alighieri. Sono grata al comune di San Giovanni e alla direzione del Palomar per questa bella opportunità".