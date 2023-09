Le arie del Maestro Giacomo Puccini Primo evento sulla Terrazza San Donato

Stasera alle 20 primo evento nella suggestiva Terrazza San Donato del Palazzo della Provincia di Arezzo, dove andranno in scena una selezione di arie tratte dalle opere del Maestro Giacomo Puccini. La serata voluta dal Presidente della Provincia Alessandro Polcri e dal Consigliere con delega alla cultura e turismo Simon Pietro Palazzo, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Puccini Museum Casa natale Lucca, e Manifatture Sigaro Toscano. L’invito è rivolto a tutti coloro che in queste ultime serate di fine estate, decideranno di ascoltare dei brani musicali delle più famose opere di Puccini, direttamente dal palco a cielo aperto tra le pareti del Palazzo della Provincia.