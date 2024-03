Le aree verdi ai volontari. C’è l’intesa con il Comune

di Marco Corsi

Cittadini-volontari per riqualificare le aree verdi del quartiere in cui vivono. A fine febbraio è stata inoltrata all’amministrazione comunale la richiesta di un patto di collaborazione per la cura e la rigenerazione di due zone a verde collocate in località Porcellino Villaggio Minatori e al Ponte alle Forche. La domanda è stata inoltrata da un gruppo informale di residenti che fa parte del coordinamento "I Ponti" e chiede alla giunta Vadi supporto per le attività proposte. La richiesta è stata accolta, in quanto valorizza il volontariato e la rigenerazione urbana di spazi collettivi. Riguardo al Villaggio Minatori il progetto prevede il ripristino dei giochi a terra sul viale centrale mediante il rifacimento della verniciatura, la piantumazione di una siepe sui tre lati della tettoia, la manutenzione delle panchine esistenti e la sistemazione di nuove sedute nella stessa area e nelle adiacenze della ciclopista del Chianti, inaugurata di recente. Al Ponte alle Forche si interverrà invece in prossimità di via Rodari. In questo caso prevista la manutenzione del verde, delle panchine e delle attrezzature ginniche, anche in vista dell’inaugurazione del Giardino di Janine, programmata per il 25 aprile prossimo.

"Questi interventi – ha spiegato il coordinamento i Ponti – si inseriscono nel contesto delle attività di volontariato di quartiere, e hanno un duplice scopo: attivare una rete di cittadini, suscitando il senso di appartenenza e di cura dei beni comuni e realizzare opere compiute destinate agli abitanti, con particolare riguardo alla popolazione anziana e ai ragazzi. Soggetti, questi, che hanno vitale importanza nella vita di un quartiere". L’espletamento delle attività lavorative potrà essere accompagnato da momenti di confronto, di idee e di discussione, nel tentativo di rivitalizzare il tessuto sociale. All’amministrazione comunale è stato chiesto un supporto in relazione alla potatura delle piante di alto fusto, alla sfalcio dell’erba e alla fornitura dei materiali per il ripristino delle panchine. Il Coordinamento "I Ponti" si è costituito nel 2016 e punta a collaborare con le istituzioni locali, ad organizzare eventi culturali e sociali.

E’ nato dalla collaborazione tra il circolo Arci "Simonti" del Ponte alle Forche , il Circolo Arci del Porcellino e la Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù.