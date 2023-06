Le allieve del Dlf saggio finale al Pietro Aretino

Salire sul palco significa innanzitutto mettersi in gioco. Le allieve del Dlf di Arezzo non vedono l’ora di tornare ad esibirsi perché amano potersi esprimere ballando, in continua sfida con loro stesse. Il saggio di danza rappresenta per le allieve l’occasione di assaporare il piacere di danzare le loro coreografie in scena, davanti al pubblico. Che cosa c’è dietro le due ore di magia che concludono un anno di lavoro della scuola di danza Dlf di Arezzo? Innanzitutto due coreografi, Elena e Prem, capaci di trasmettere alle loro ballerine tecnica e disciplina, oltre che vitalità e gioia di vivere. "La danza è disciplina, lavoro, insegnamento, comunicazione. Ci rende liberi e ci conforta dall’impossibilità di volare come gli uccelli, ci fa avvicinare al cielo" ricorda Elena. "È molto simile all’ amore, perché alla fine di ogni performance lascia il nostro cuore che batte forte, in attesa della prossima volta" aggiunge Prem. Anche quest’anno una particolare attenzione è stata posta alla selezione musicale, rifuggendo dalle mode delle canzoni del momento o presenti nelle pubblicità. Le ballerine racconteranno in danza musiche che emozioneranno il pubblico, enfatizzando i loro movimenti e le loro coreografie. Appuntamento stasera alle 20.15 al Teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia, 52 ad Arezzo con ingresso libero.