Le accuse di Alberti al suo gruppo

SANSEPOLCRO

La coerenza e l’onestà intellettuale al di sopra di tutto. Nella seduta di martedì del consiglio comunale biturgense, si è proceduto con la surroga all’interno del gruppo di opposizione "Adesso-Riformisti per Sansepolcro": dopo un anno e mezzo di legislatura, Rosalba Alberti (unica esponente della lista a Palazzo delle Laudi) si è dimessa e al suo posto c’è ora Michele Gentili, già coordinatore del movimento. Ma per quali motivi la Alberti ha deciso di lasciare? Lei stessa lo ha precisato e dalle sue parole emergono a chiare note gli attriti sorti con il suo gruppo: l’uscita dall’assise è da leggere come consequenziale, perché la Alberti avrebbe potuto creare il gruppo misto e rimanere benissimo in consiglio come indipendente.

"Ho intrapreso questo percorso – ha dichiarato – nell’intima convinzione di poter portare la mia esperienza personale e il mio modo di lavorare in consiglio, nell’interesse primario della collettività, pensando che questo fosse condiviso anche dal gruppo Adesso-Riformisti. L’idea di fare politica al banco dell’opposizione solo per fare ostruzionismo non mi appartiene. Tutti gli atti che ho portato in consiglio e nelle commissioni sono stati fatti nell’interesse primario della nostra città e dei nostri cittadini. Comprendo, purtroppo, che questo modo di fare politica non appartenga solitamente alle logiche di partito".