Le accoppiate mostrano le carte Farsetti: "La simulazione? Mi piace Svela chi sono i campioni veri"

di Sonia Fardelli

Simulazione di Giostra, tempo permettendo, stasera a partire dalle 21.30. Prima a sfidarsi saranno le riserve scelte per la Prova generale, poi a tirare spetterà ai giostratori titolari. Ogni cavaliere ha a disposizione un solo tiro, la carriera verrà cronometrata e il punteggio assegnato dalla giuria. Non ci sarà però un quartiere vincitore. Non sono infatti ammessi spareggi. L’obiettivo non è creare una sorta di Giostra nella Giostra, ma rendere più entusiasmanti le prove che negli ultimi tempi hanno perso un po’ di mordente. Da oggi si cambia. E stasera si simula la Giostra, senza perdere nemmeno un attimo di tempo nella preparazione del cavallo e del tiro. Una novità che potrebbe creare qualche difficoltà ai giostratori? A dare una risposta è Carlo Farsetti che per tanti anni è stato giostratore, poi allenatore e adesso istruttore e preparatore di cavalli.

Farsetti, che ne pensa?

"Le prove negli ultimi anni erano diventate un po’ noiose soprattutto per il pubblico. Con tante carriere a vuoto e pochi tiri veri contro il Buratto. Con questa simulazione i giostratori avranno una prova vera, più vicina a quello che succederà domenica in piazza. A mio avviso è un vantaggio e non un problema".

Fare meno prove e la simulata sarà svantaggioso anche per i giostratori più giovani?

"Molto dipende dal carattere e non dal tipo di prove che devi affrontare. Se uno ha difficoltà a sottoporsi ad una prova di questo genere, forse è meglio che non faccia il giostratore. Se hai la stoffa del campione non cambia nulla. Non devi certo aspettare di fare un buon tiro per avere fiducia in te stesso, né la devi perdere se ti scappa un brutto tiro. Tutti abbiamo dei momenti in cui ci sentiamo più fragili, ma la fiducia in quello che puoi fare non deve mai mancare".

Come sarà giudicata la simulata nei quartieri?

"A mio avviso può creare problemi ad alcune dirigenze. Se un consiglio non è navigato e non ha lungimiranza può farsi mettere in crisi da un tiro sbagliato. Magari sono indecisi su due giostratori e se uno di questi sbaglia tiro lo mettono subito fuori. E non c’è di peggio, perché non va guardato il tiro del momento, ma la preparazione e il livello a cui è arrivato. Anche Gianmaria Scortecci all’inizio non faceva sempre tiri bellissimi".