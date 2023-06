Lazzeri, musica in regia "La lancia d’oro? Non c’è una regola ma sarà una festa"

di Angela Baldi

Entra in vigore da questa Giostra il libro dei palinsesti, opera straordinaria che in oltre 200 pagine codifica tradizione e memoria, senza però la cerimonia di consegna della lancia d’oro. A metterlo nero su bianco Enrico Lazzeri, ex arbitro di calcio in serie C e coordinatore di regia della Giostra.

Lazzeri, debutta il nuovo palinsesto. Siete pronti?

"È la prima edizione in cui il libro dei palinsesti entra in vigore, un documento che fa parte del disciplinare della scenografia, codifica gli usi correnti e introduce novità importanti".

Quali?

"La bollatura dei cavalli anche a giugno nella giornata del venerdì, un aspetto che non era contenuto nell’attuale libro dei palinsesti, e che quindi è codificato in appendice. Nel libro una serie di schieramenti e posizioni che prima erano verbali e ora sono nella disponibilità di quartieri, associazioni e aiuto registi che possono preparare le cerimonie con largo anticipo. In futuro ogni proposta di modifica passerebbe di qui".

Il libro dei palinsesti non entra però nel merito della consegna della lancia d’oro, tema molto dibattuto prima della decisione di quest’anno per il palco dell’araldo...

"È l’unico aspetto lasciato un po’ vago, sono specificati protagonisti e modalità ma non c’è un luogo preciso. Non sta a me giudicare la soluzione scelta per quest’anno. Il palinsesto, comunque, è stato approvato in un anno che sapevamo essere di cambiamenti. Nell’ultimo periodo ho fornito un contributo soprattutto da tecnico come architetto oltre che da coordinatore di regia, sull’argomento, fornendo disegni in supporto delle ipotesi, ho cercato di sviluppare pro e contro delle varie soluzioni".

Le sue indicazioni ai protagonisti quali sono?

"L’anno scorso nelle riunioni mi sono concentrato sugli schieramenti da fermi, quest’anno sul corteo. Obiettivo una migliore disposizione coreografica lavorando su uniformità di comportamenti tra quartieri e associazioni e su distanziamenti".

Quali i punti più caldi?

"La Pieve, piazza San Michele, via Roma e piazza San Francesco. Da una parte le regole generali, dall’altra i punti in cui il tifo è più vivo, che nel giorno del Saracino sono da tenere sotto controllo, adottando anche contromisure in caso di intoppi per evitare effetti fisarmonica".

Dopo una vita nei Musici, entrare in piazza per primo da coordinatore di regia fa lo stesso effetto?

"Trovarsi davanti migliaia di persone è un’emozione unica. Sono quello che annuncia l’ingresso dell’araldo, un’emozione fortissima, il cuore batte a mille".