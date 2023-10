Lavoro, ora scioperano gli ispettori. Sono soltanto dodici in provincia: "Così non si può garantire sicurezza"

Quasi 2500 infortuni sul lavoro nei primi sette mesi dell’anno, 3 mortali. E pensare che a vigilare su una popolazione di oltre 300mila persone, di cui circa la metà occupate, sono appena 12 ispettori del lavoro. Funzionari che si considerano lavoratori di serie B. Ecco perchè i dipendenti dell’Ispettorato del lavoro sono pronti a scioperare.

Nicola Fedele, funzionario di Arezzo, quanti gli ispettori del lavoro in città?

"Il personale effettivo in forza ad Arezzo è di 23 unità, solo 12 sono ispettori del Lavoro a presidio dell’intera provincia, a fronte di un organico atteso per il medesimo ufficio di 50 unità come previsto da decreto dirigenziale e di una popolazione di oltre 300mila persone. Sono diminuiti anche gli ispettori Inail e Inps".

Per questo è stato indetto lo sciopero nazionale?

"Ci sarà una larga adesione da parte dei lavoratori dell’Ispettorato di Arezzo, come nel resto d’Italia, allo sciopero indetto da tutte le sigle sindacali il 30 ottobre. E’ la terza volta in un anno e mezzo, che il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è costretto a scioperare per l’incapacità, da parte delle Istituzioni di dotare l’Ente di autonomia strutturale, funzionale ed economica, che possa consentire un reale ed efficace presidio sui territori. Lo sciopero non interrompe lo stato di agitazione di tutto il personale almeno fino a quando non saranno messe in campo azioni concrete tese a risolvere le criticità e a riconoscere alla vigilanza sul lavoro il ruolo che merita".

Incontrerete il prefetto?

"Una delegazione di Arezzo sarà ricevuta lunedì dal Prefetto Maddalena De Luca a cui saranno rappresentate le difficoltà degli uffici territoriali sotto organico da anni. Sarà consegnato un documento condiviso da tutte le sigle sindacali, da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per sollecitare la valorizzazione del personale: chiediamo investimenti in termini di risorse umane e strumentali".

I numeri di infortuni e morti sul lavoro restano alti?

"In Italia, nei primi sette mesi del 2023, le morti sul lavoro sono state 559: un numero altissimo, l’edilizia il settore più a rischio. Il numero esiguo di unità ispettive nel territorio aretino non è sufficiente a garantire un’adeguata tutela in materia di lavoro e legislazione sociale a contrasto di fenomeni gravi quali lavoro nero, caporalato, mancato rispetto delle norme".