Lavoro in oro e moda Ecco il post diploma

MONTEVARCHI

Un percorso biennale di formazione post diploma che colma la richiesta di figure professionali qualificate per sviluppare la sostenibilità dei prodotti Made in Italy della filiera moda, accessori e oro. E’ stato presentato ieri mattina in Palazzo del Podestà a Montevarchi "Sustainability Manager 23-Tecnico Superiore per la Sostenibilità e l’innovazione dei processi e dei prodotti", il corso ad alta professionalizzazione di Fondazione Its Energia e Ambiente. Prenderà il via in città ad ottobre e gli studenti, tra i 18 e 34 anni, oltre a lezioni in aula, integrate con laboratori, visite didattiche, seminari e sperimentazione di quanto appreso insieme a professionisti del settore, svolgeranno tirocini nelle più importanti aziende della valle, come Prada, Lem Industries e altre che hanno aderito insieme agli istituti scolastici superiori della zona. "Per le imprese oggi il capitale più prezioso è quello umano – ha sottolineato il sindaco Silvia Chiassai Martini – e il corso nasce per rispondere alle esigenze di personale specializzato di realtà produttive di eccellenza del nostro territorio".

I partecipanti acquisiranno un profilo professionale con competenze innovative e trasversali, ha ricordato il vicepresidente di Fondazione Its Emiliano Bravi, per gestire un itinerario volto alla transizione ecologica all’interno del manifatturiero, mentre l’amministratore unico di Lem Daniele Gualdani ha definito l’iniziativa "un traguardo importante perché supera il gap tra scuole superiori e Università formando tecnici altamente qualificati sui temi di miglioramento dell’impatto ambientale e con competenze specifiche nei processi produttivi sostenibili". Infine Lamberto Berti del Gruppo Prada ha ringraziato quanti hanno lavorato per un progetto che guarda al futuro.