Lavoro al femminile. Convegno di Fidapa

"La parità nel lavoro: un obiettivo da raggiungere anche in Toscana e in Umbria". È il titolo del convegno in programma domenica 10 marzo al Borgo Palace Hotel di Sansepolcro, con inizio alle 17,30 e su organizzazione della Fidapa Alta Valle del Tevere. Come ha illustrato la presidente Maria Bonanno, il convegno si prefigge – con il contributo di esperti – di fornire un’analisi delle dimensioni del lavoro femminile nel territorio valtiberino tosco-umbro. Relatrici saranno la dottoressa Gabriella Cecchi, consigliera di parità della Provincia di Arezzo; la dottoressa, direttore dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Arezzo e l’avvocato Anna Boncompagni. Moderatrice la dottoressa Alessandra Ligi, direttore regionale Inail Umbria.