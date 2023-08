Lavori tra i ponti Ipazia e Pertini a San Giovanni: divieti e sensi alternati

Al via la seconda fase degli interventi di asfaltatura all’interno del territorio comunale di San Giovanni. Quattrocento mila e

euro la cifra stanziata, dopo il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale dei parcheggi di piazza Arduino Casprini, questa a tempo di record basti pensare che era già fruibile da ieri pomeriggio così come quella di via Bolzano, davanti al palazzetto dello sport "Palagalli", la ditta incaricata di queste operazioni si sposterà, a partire da domani, sulla strada regionale 69 compresa fra il ponte Sandro Pertini e il ponte Ipazia d’Alessandria. Il lavoro, salvo complicazioni, sarà effettuato interamente in giornata dalle ore 7 alle 20 con la viabilità che subirà alcune modifiche. Il Lungarno Don Minzoni sarà a senso unico di circolazione nel tratto compreso tra i due ponti con direzione obbligatoria Firenze-Arezzo (Figline - Montevarchi). Nella direzione opposta il traffico sarà deviato a partire dalla rotatoria delle ponte Ipazia su di un percorso alternativo che comprende lo stesso ponte, Lungarno 7 Fratelli Cervi e ponte Pertini. Nell’arco della giornata, nei punti più critici dei lavori come le intersezioni, potranno essere temporaneamente chiuse anche alcune immissioni su Lungarno Don Minzoni come via Venezia e via Pier Sansoni. L’ultimo intervento sarà, poi, effettuato con l’asfaltatura della rotonda del ponte Ipazia d’Alessandria nelle ore notturne fra martedì 29 e mercoledì 30 agosto per permettere, così, di non concentrare traffico su di uno snodo stradale importante nei primissimi giorni di rientro dalle ferie.

Il lavoro partirà dalle 21.30 di sera fino alle sette della mattina successiva e la normale circolazione potrebbe anche essere ripristinata prima di quest’orario qualora le operazioni dovessero concludersi in anticipo. Durante le operazioni la ex strada regionale 69 sarà chiusa in corrispondenza della rotatoria con ponte Ipazia d’Alessandria. Il traffico, in entrambe le direzioni, sarà deviato nella viabilità interna cittadina, tra viale Gramsci in direzione Firenze-Arezzo e via Lavagnini in direzione Arezzo-Firenze. Tutti gli operatori della Polizia municipale e gli altri appartenenti agli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti, e limitazioni. È già in atto, peraltro, una nuova segnaletica stradale e la raccomandazione per tutti gli automobilisti è quella di prestare la massima attenzione. I 400 mila Euro investiti dalla giunta Vadi vanno a sommarsi al milione e mezzo dell’anno scorso messi a bilancio sempre in ambito di rifacimento di alcuni tratti stradali.

Massimo Bagiardi