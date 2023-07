Lavori sulle strade Da lunedì i divieti in zona Saione

Da lunedì 31 luglio fino a venerdì 4 agosto è previsto il divieto di sosta con rimozione in via Po all’incrocio con via Bottego e via Mincio a quella con via Pasqui, lungo l’intera percorrenza di via Pasqui, in via Cecchi dall’intersezione con via X Dicembre 1948 all’intersezione con via Vittorio Veneto. Il rifacimento della segnaletica orizzontale prevede tra mercoledì 2 e venerdì 4 agosto dalle 7 alle 20 in via Monte Falco, via della Palestra, via Leone Leoni, via Rismondo, via Pietri, via Pietro Leopoldo, via Fratelli Lumiere e via Puccini.