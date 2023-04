Lavori sulla strada ex 3Bis Primi 5 milioni in arrivo Ma Marcelli fa polemica

di Claudio Roselli

"E’ arrivato il momento buono per capire se l’Anas è realmente intenzionata a risolvere il problema". Claudio Marcelli, sindaco di Pieve Santo Stefano, attende la riprova dall’ente delle strade sull’annosa questione del ripristino della vecchia statale 3 bis fra Valsavignone e Canili di Verghereto. La Provincia di Arezzo ha appena spedito al Ministero delle Infrastrutture il cronoprogramma degli interventi da realizzare, con relativo Cup (codice unico di progetto), per l’erogazione dei primi cinque milioni di euro previsti dalla legge sul totale dei 39 occorrenti per la sistemazione dell’intero tratto che va da Pieve Santo Stefano nord fino a Bagno di Romagna. Per ciò che riguarda la tranche dei cinque milioni, dovrà essere utilizzato il progetto redatto da Anas (pagato con una somma di due milioni e mezzo mai spesi, nonostante due convenzioni), la quale dovrà dare l’autorizzazione a procedere. "Non appena arriverà la certificazione – ricorda Marcelli – potremo far partire la gara per l’assegnazione dei lavori del loro iniziale di un chilometro e 200 metri immediatamente a nord dell’abitato di Valsavignone, comprensivi del punto nel quale si trova una delle principali frane. Ricordo che 4 milioni e mezzo riguardano il tratto in questione, mentre i restanti 500mila euro sono relativi alla progettazione degli altri lotti e alla ripulitura della carreggiata dalla folta vegetazione. Il Ministero quindi ha in mano tutta la documentazione per dare seguito alla legge che ha fissato i 5 milioni di euro".

Sarà pertanto la volta buona? Marcelli lo auspica vivamente: "Se Anas ha davvero a cuore la viabilità alternativa alla E45 – sottolinea – dovrà dare il proprio ok in tempi brevissimi. Chiedo pertanto all’ingegner Stefano Liani, responsabile della struttura territoriale toscana di Anas, di dimostrare con la rapidità dell’autorizzazione che vuole finalmente sanare una situazione di stallo in atto da quasi trent’anni". Con il completamento della E45 e la sua presa in carico, infatti, l’Anas si è liberata della ex Tiberina nel 1997; da quel momento, lo stato di abbandono non l’aveva seriamente intaccata fino al 2012, quando è stata chiusa per inagibilità. La chiusura del viadotto Puleto sulla E45 nel 2019 ha riportato di estrema attualità la necessità del suo ripristino per evitare che il traffico sull’arteria venga di nuovo spezzato in due.